Flutkatastrophe: Und immer mehr fangen an, Fragen zu stellen

Liebe Zuschauer, die Hochwasserkatastrophe in NRW und RLP ist noch längst nicht vorbei, da beginnen in Sachsen und in Bayern auch die Pegelstände zu steigen. Mittlerweile wird immer offenbarer, wie sehr den Politikern das Volk egal ist. Ihnen geht es ausschließlich darum, auf keinen Fall Verantwortung zu übernehmen und in den Medien gut dazustehen. Dafür werden auch Helfer behindert oder Bürger einfach weggeschickt.

Euer Thomas

