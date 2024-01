Flüchtlingsheim nebenan macht sein Haus „unverkäuflich“: Rentner in Sorge um seinen Lebensabend

Am südlichen Stadtrand Nürnbergs grenzt der Markt Wendelstein. In dem lokalen Wendelsteiner Mitteilungsblatt, das die Anwohner regelmäßig im Briefkasten vorfinden, liest man in der diesjährigen Weihnachtsausgabe ­­– neben zahlreichen Weihnachtswünschen und dem Grußwort des Bürgermeisters (CSU) ­– einen aufrüttelnden und zugleich traurigen Aufruf eines Rentners, der offenbar große Angst um seine Zukunft hat. Ein Leserbrief, der nachdenklich macht …

Siegfried Kahl ist 86 Jahre alt und lebt seit über 40 Jahren in Wendelstein. Der Rentner schreibt: „Aufgrund meines fortgeschrittenen Lebensalters ist die Zeit gekommen, mich auf meine wohl letzte Lebensphase vorzubereiten.“ Weiterlesen auf nius.de

5 2 Bewertungen Artikel Bewertung