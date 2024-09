Flüchtlingscontainer in Brandenburg: 600-Einwohner-Dorf geschockt

Es ist eine Geschichte, die sehr viele Gemeinden in Deutschland erleben: In Petersdorf neben Bad Saarow in Brandenburg entstehen Containerdörfer. Insgesamt sollen 500 Migranten mitten im Wald auf dem Gelände einer ehemaligen Kaserne beherbergt werden.

Petersdorf, etwa einen Kilometer weit entfernt, ist die zuständige Gemeinde. NIUS-Reporter Jan Karon reiste dort hin und sprach mit den Anwohnern. Viele fühlen sich übergangen, nehmen den Prozess als undemokratisch wahr. Hinzu stimmen die Relationen nicht mehr. Am Sonntag wird auch hier in Petersdorf gewählt.

