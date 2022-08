Flüchtlingsaufnahme: Merkel erhält Unesco-Friedenspreis

Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel ist mit dem Friedenspreis der UN-Kulturorganisation Unesco ausgezeichnet worden. „Die gesamte Jury war von ihrer mutigen Entscheidung aus dem Jahr 2015 berührt, mehr als 1,2 Millionen Flüchtlinge insbesondere aus Syrien, dem Irak, Afghanistan und Eritrea aufzunehmen„, teilte der Präsident der Jury und Friedensnobelpreisträger 2018, Denis Mukwege, in Paris mit. „Es ist eine Lektion, die sie der Geschichte hinterlässt.“

Unesco-Generaldirektorin Audrey Azoulay würdigte ebenfalls Merkels Einsatz. „Frieden schaffen besteht auch aus dem Öffnen von Türen für die, die leiden„, erklärte sie. „Die Entscheidung der Jury erinnert daran, dass die Aufnahme von Migranten und Flüchtlingen ein zentrales Anliegen ist.“

Der Friedenspreis wird seit 1989 in jedem Jahr an Personen, Organisationen oder Institutionen vergeben, die sich besonders um die Förderung, die Erforschung oder die Sicherung des Friedens bemüht haben.

Quelle: t-online.de (Artikel im Archiv)

Politikstube: Tja, das „freundliche Gesicht“, das Merkel und ihre sozialromantischen Mitläufer der Welt zeigten, erweist sich im Nachhinein nicht nur als teurer Spaß in Milliardenhöhe jährlich, dank der Barmherzigen Angela ebbt der Strom von Wirtschaftsflüchtlingen seit 2015 nicht ab, mittlerweile packen auch jene ihre Koffer – egal wie gut es ihnen geht – und machen sich auf den Weg nach Deutschland bzw. zum deutschen Honigtopf – die Bienenkönigin Angela öffnete bereitwillig die „Türen“. Indes laufen nicht nur die Kosten aus dem Ruder, auch die Kriminalität und die Überfremdung, die dazu führen, dass die innere Sicherheit in Deutschland nicht mehr gegeben ist und Städte sich in den Nahen Osten und Afrika verwandeln.

Frau Merkel hat sich den „Friedenspreis“ redlich verdient, sie hat es geschafft, ein tiefgespaltenes Deutschland zu hinterlassen und einen großen Schaden anzurichten, oder anders ausgedrückt, sie hat den Auftrag meisterlich umgesetzt. Wahrlich eine Lektion, die in den Geschichtsbüchern geschrieben steht……

5 4 Bewertungen Artikel Bewertung