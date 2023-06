Flüchtlings-“Überraschung” in Unna: Statt ukrainischen Familien kamen 750 Westasiaten

Mit welcher Skrupellosigkeit den Menschen in Deutschland inzwischen gegen ihren erklärten Willen Massenunterkünfte für Migranten zugemutet werden, zeigt sich aktuell unterem anderem im nordrhein-westfälischen Unna:

Den rund 6.000 Einwohnern im Ortsteil Selm-Bork war zunächst vorgegaukelt worden, es kämen Flüchtlingsfamilien aus der Ukraine in ihre Gemeinde. Auf diese Weise wurden Sorgen und Zweifel der Bevölkerung an der relativ hohen Zahl an Aufzunehmenden – die Rede war ursprünglich von “mehreren hunderten Menschen” – zerstreut. Die Arglosigkeit der Bürger wurde jedoch auch hier einmal mehr mit Füßen getreten:

Statt “ukrainischen Familien” wurden ihnen 750 Männer, offenkundig fast alle aus dem arabisch-orientalischen Raum, vorgesetzt – und damit genau die Problemklientel, die praktisch alle negativen Berichte über Zwischenfälle mit “Flüchtlingen” seit Merkels Grenzöffnung von 2015 dominiert.

