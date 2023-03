Flüchtlinge verwüsten Wohnung – Vermieter muss zahlen

Ein Tiroler (52) vermietete seine Wohnung an eine fünfköpfige Familie in Not, die diese verwüstete. Sanierungskosten: Rund 25.000 Euro!

„Aus sozialen Aspekten habe ich mich mit meiner Frau dazu entschlossen, der Familie die Wohnung zur Miete zu überlassen und ihnen einen guten Start in ein bürgerliches Leben zu ermöglichen“, erklärt der Tiroler der „Krone“.

„Man bestand jedoch darauf, dass der Mietvertrag direkt mit der Familie abzuschließen sei. Auf meinen Einwand hin, dass mir das nicht unbedingt so gefiel, entgegnete man mir wiederum, dass die Kosten ohnehin vom Land Tirol übernommen werden. So willigte ich ein, was ein Riesenfehler war“, sagt er.

Im August 2022 zog die Familie (im Laufe der Jahre kamen zwei weitere Kinder hinzu) über Nacht aus – ohne Einhaltung der Kündigungsfrist. „Die Mieter hinterließen einen Totalschaden: Kaputte Fenster und Heizkörper, eine zerstörte Küche – tote Mäuse im Kühlschrank inklusive –, verdreckte Wände, ramponiertes Bad, durch verursachte Wasserschäden und Brandflecken unbrauchbare Parkettböden, zerkratzte Türen – das ist nur ein kleiner Auszug der Schäden“, zählt der Tiroler auf.

