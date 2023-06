Flüchtlinge: SPD findet Vier-Sterne-Hotel „menschenunwürdig“

Erbitterte Debatte im Landtag um die Unterbringung von Hunderten Flüchtlingen im Gladbecker Vier-Sterne -„Van der Valk“-Hotel!

Geplant ist die Nutzung des Hotels als Zentrale Unterbringungseinrichtung (ZUE). Bedeutet, dass dort Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, aber auch Asylsuchende aus afrikanischen und arabischen Staaten untergebracht werden könnten.

Die AfD-Landtagsfraktion brachte am Mittwoch einen Antrag in den Landtag ein, das Projekt „umgehend einzustellen“. Rednerin Enxhi Seli-Zacharias (30) prangerte vor allem die immensen Kosten für die Steuerzahler an, die die Unterbringung von vermutlich 620 Migranten mit sich bringen soll.

Weiterlesen auf Bild.de (Artikel im Archiv)

5 1 Bewertung Artikel Bewertung