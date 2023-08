„Flüchtling gut integriert“: Richter lässt Vergewaltiger „Mohammed“ (23) laufen

Wenn es nicht so traurig wäre, könnte es sich um eine Episode aus dem königlich-bayerischen Amtsgericht handeln: In Regensburg musste sich der afghanische Flüchtling Mohammad M. (23) wegen sexueller Belästigung, Nötigung und Vergewaltigung einer Jugendlichen verantworten. Trotz Geständnisses verließ er den Gerichtssaal als freier Mann. Das beschämende Urteil: 22 Monate auf Bewährung, Teilnahme an einem Anti-Aggressionstraining. Und: Der Muslim darf künftig nur soviel Alkohol konsumieren, dass er maximal 0,5 Promille im Blut hat.

Laut Verteidiger soll der Richter den geständigen Angeklagten als "Musterbeispiel" dafür bezeichnet haben, "wie man in Deutschland gut ankommt". Immerhin hatte er nach der Einreise seinen Hauptschulabschluss gemacht und eine Lehre bei einem Heizungsbauer absolviert. Außerdem kickt der Afghane in einem örtlichen Fußballverein.

