Floridas Gouvernuer DeSantis unterzeichnet Gesetz gegen Zensur auf Social-Media Plattformen

Gouverneur Ron DeSantis unterzeichnete die ‚Senate Bill 7072‘, die Big Tech zur Rechenschaft zwingen soll, dabei die Transparenz fördere und die Sicherstellung des Zugangs und die Teilnahme an Online-Plattformen aller Floridianer gewährleiste.

DeSantis:

«In dieser Sitzung haben wir Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass ‚We the People‘ – echte Floridianer im ganzen Sunshine State – vor den Eliten des Silicon Valley geschützt werden. Viele in unserem Staat haben Zensur und anderes tyrannisches Verhalten aus erster Hand in Kuba und Venezuela erlebt. Wenn Big Tech Zensoren die Regeln inkonsequent durchsetzen, um zugunsten der dominanten Silicon Valley Ideologie zu diskriminieren, werden sie jetzt zur Rechenschaft gezogen werden.»

