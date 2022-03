Floridas Gouverneur erkennt Sieg der Transgender-Schwimmerin nicht an

Als erste Transgender-Athletin gewinnt Lia Thomas einen US-Collegetitel. Lia Thomas schlug die aus Sarasota stammende Weyant am vergangenen Donnerstag in Atlanta um 1,75 Sekunden im 500-Meter-Freistilrennen und wurde damit die erste Transgender-Meisterin der NCAA. Doch die Freude währt nur kurz. Der Sieg der Schwimmerin von der University of Pennsylvania wurde nun wieder aberkannt – zumindest in Florida.

Der dortige Gouverneur Ron DeSantis unterzeichnete eine Erklärung, in der er Emma Weyant, die in Florida geboren wurde, als Siegerin dieses College-Schwimmwettbewerbs für Frauen anerkannte: „Jetzt versucht die NCAA, den Frauensport zu zerstören, sie versucht, die Integrität des Wettbewerbs zu untergraben, und sie krönt jemand anderen zum Frauen-Champion, und wir halten das für falsch.“

Politikstube: Man erkennt bereits an den Proportionen der Transgender-„Frau“, die biologisch keine Frau ist, dass das kein gerechter Schwimm-Wettkampf sein kann.

