Flensburg: Habeck wird ausgebuht

Kommunalwahlkampf in Flensburg. Habeck will den Grünen in seiner Heimatstadt beim Wahlkampf helfen. Die Veranstaltung fand an der Flensburger Hafenspitze auf dem Scheersberg statt und entwickelte sich für Habeck zu einem PR Desaster, als Teile der Zuschauer plötzlich zu buhen anfingen. Hau ab! Rufe erschallten, Trillerpfeifen, Chaos. Der Minister ist zeitweise kaum zu verstehen, berichtet shz.de.

