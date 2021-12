Firmen-Chef: Bei mir hat nur einer Corona – und der ist geimpft

In der AVD CNC Blechverarbeitung GmbH in Elster (Landkreis Wittenberg) werden nicht nur wie vorgeschrieben Ungeimpfte getestet, sondern alle 35 Angestellten. Auf Kosten der Firma. Um zu verhindern, dass sich jemand krankmeldet, nur um die lästige Testpflicht zu umgehen. Und damit niemand seinen Impfstatus offenlegen muss.

Aber auch weil Biedermann nie daran glaubte, dass nur Ungeimpfte das Virus übertragen. Die jüngste Entwicklung im Betrieb gab ihm recht. „Wir haben den ersten positiven Fall. Ein zweimal geimpfter Kollege“, so Biedermann.

In anderen Firmen wäre das gar nicht aufgefallen. „Der Kollege hätte andere angesteckt, am Ende hätte man garantiert den Ungeimpften die Schuld gegeben“, ahnt der Unternehmer, der viele Corona-Regeln nicht logisch findet: „Warum sich nicht alle Mitarbeiter täglich testen müssen, zum Beispiel. Oder warum nur der getestete Kollege und seine ebenfalls positive Mutter in Quarantäne müssen, der Vater aber weiter auf Arbeit darf.“

Quelle: Bild.de (Artikel im Archiv)

