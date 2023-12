Fingierte Haftbefehle: So erschwindeln sich Kurden Asyl in Europa

Seit Monaten steigen die Asylanträge türkischer Staatsangehöriger in Europa sprunghaft an – die Politik ist ratlos. Doch nun entlarven Ermittlungen in der Schweiz womöglich die wahre Ursache für den Ansturm: Mit gefälschten Haftbefehlen geben sich Kurden als politisch Verfolgte aus und versuchen so, sich das Bleiberecht in Europa zu erschwindeln.

So häufen sich die Berichte über gefälschte Haftbefehle wegen der Mitgliedschaft in der PKK, mit denen Kurden beweisen wollen, dass sie politisch verfolgt werden. Die Asylschwindler sollen türkische Beamte bestechen und im Gegenzug Haftbefehle gegen sich selbst erhalten. Diese sind formell zwar echt und gültig – doch der Inhalt und die Begründung sind frei erfunden. Weiterlesen auf Heimat Kurier.at

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung