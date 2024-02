„Fick die AfD“ im ZDF-Morgenmagazin

Stellen Sie sich für einen Moment vor: Im ZDF-Morgenmagazin tritt eine Band auf und sagt vor Millionen Zuschauern: „Fick die Grünen“. Oder: „Fick die SPD“.

Denn so völlig undenkbar so eine Aussage gegenüber einer der anderen Parteien wäre – so selbstverständlich und schweigend wurde sie in Bezug auf die AfD gesendet.

Während seines Auftritts im ZDF-Morgenmagazin beleidigte der Sänger der Band „Schorl3“ die größte Oppositionspartei und ihre Millionen Wähler. Er sagte: „Fick die AfD.“ Weiterlesen auf Reitschuster.de

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung