FFP2-Maskenpflicht im Nahverkehr – Bahnbetriebsrat fürchtet zunehmende Gewalt

Der Betriebsrat der Bahn-Fernverkehrssparte fürchtet wegen der weiterhin geltenden FFP2-Maskenpflicht in den Zügen eine Zunahme von Übergriffen auf das Personal. Die Zahl der Angriffe sei bereits signifikant gestiegen, und „durch die Maßnahme der Bundesregierung wird diese Zahl weiter steigen“, sagte der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Manfred Scholze den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Freitagsausgaben). Bahngäste würden bei Ermahnungen zum Tragen einer Maske mit Murren, aber eben auch gewalttätig reagieren.

Gerade in jüngster Zeit sei es schwieriger für das Bahnpersonal geworden, die Maskenpflicht durchzusetzen, sagte Scholze. „Es gibt viele Leute, die das jetzt nicht mehr verstehen“, und das Unverständnis dürfte sich durch den Wegfall der Maskenpflicht in Flugzeugen verstärken, warnte der Betriebsratschef. Es sei „rücksichtslos“ gegenüber dem Bahnpersonal, die Maskenpflicht in den Fernzügen jetzt nicht aufzuheben.

Politikstube: Immer mehr Menschen lassen sich halt nicht mehr für dumm verkaufen, erkennen das inszenierte Masken-Theater und spielen einfach nicht mehr mit.

