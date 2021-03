FFP2-Masken für 10,50 EURO pro Stück – Was kosten die im Einkauf?

Liebe Zuschauer, bei so einer Pandemie lässt lässt sich trefflich verdienen, wenn man an der richtigen Stelle sitzt. Die CSU gerät immer mehr unter Druck, alte Seilschaften haben hier kräftig mitverdient. Die Tochter von Franz-Josef Strauss, Monika Hohlmeier, die Tochter von CSU-Mann Tandler sind dabei und es wäre sehr verwunderlich, wenn Markus Söder von alldem nichts gewusst hätte. 1 Million FFP2-Masken für für einen Stückpreis von 10,50€ gekauft, bezahlt mit unserem Geld. Wir haben mal geschaut, was die so wirklich kosten.

Euer Thomas

