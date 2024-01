Feuerwehrmann winkt Bauern – nun droht ihm ein Disziplinarverfahren

Im Berliner Stadtteil Wittenau begrüßte ein Feuerwehrmann die in die Stadt einfahrenden Bauern am Sonntagabend. Ein viral gegangener Clip zeigt, wie der Feuerwehrmann seine Unterstützung für die Landwirte ausdrückt. Dabei hat er die Arme weit über den Kopf gereckt und klatscht enthusiastisch. Später verneigt er sich vor dem Traktorenzug. Der Mann war vor die Wache getreten, hatte zunächst mit den Händen über dem Kopf geklatscht und dann mehrfach die La-Ola-Welle gemacht. Gleichzeitig liefen die Sirenen und Blaulichter der Feuerwehrautos in der Wache. Jetzt wird gegen den Mann ein Disziplinarverfahren geprüft. Weiterlesen auf Apollo News.net

