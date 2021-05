Feuer in Flüchtlingsheim: Messer-Mann in Boxershorts festgenommen

Am Samstagabend hat es in Gudow​ in einer Unterkunft für Flüchtlinge gebrannt. Die 21 Bewohner mussten evakuiert werden, darunter auch mehrere Coronainfizierte​. Die Staatsanwaltschaft Lübeck und die Mordkommission haben die Ermittlungen aufgenommen. Gegen den noch am Sonnabend verhafteten 32-Jährigen besteht laut der Polizeidirektion Lübeck der dringende Verdacht des versuchten Mordes und der schweren Brandstiftung.

