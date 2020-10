Ferrara/Italien: Nigerianer vergewaltigt 16-Jährige – Bürgermeister Fabbri: „Gewalttätige illegale Einwanderer sind ein Tumor, der ausgerottet werden muss“

Ein Kampf zwischen dem Lega-Bürgermeister von Ferrara, Alan Fabbri, und Luca Rizzo Nervo, Abgeordneter der Demokratischen Partei. Das schockierende Urteil des Bürgermeisters nach der Vergewaltigung eines sechzehnjährigen Mädchens durch einen nigerianischen Dealer: „Illegale sind ein Tumor, der ausgerottet werden muss“.

Mit diesen Worten kommentierte der Lega-Bürgermeister von Ferrara, Alan Fabbri, die Nachricht von der Vergewaltigung eines sechzehnjährigen Mädchens durch einen nigerianischen Asylbewerber und Drogendealer:

„Heimlichtuer, Gewalttäter, Drogendealer und Serienbiwakler, die nichts anderes tun, als unsere Stadt weniger sicher zu machen, sie können keine Rechte beanspruchen, sie müssen nur dorthin zurückkehren, wo sie herkommen“, „für uns sind sie weder Ressourcen noch Menschen, die auf unsere Kosten integriert werden müssen, sie sind nur ein Tumor, den es auszurotten gilt“.

Die Fakten reichen bis in den vergangenen Juli zurück. Es war nicht das erste Mal, dass das Mädchen in die Gegend der Via del Lavoro ging, um Kokain von Bobby, mit dem Spitznamen Elvis Omonghomion, 25, einem Nigerianer, zu kaufen. Aber an diesem Tag, dem 29. Juli, geht etwas schief. Er will kein Geld. Er will sie. Und er nimmt sie. Zuerst bedroht er sie mit einem Messer, setzt sie außer Gefecht, nimmt ihr Handy, um sie daran zu hindern, um Hilfe zu rufen, und zerrt sie in den Busch, wo er sie vergewaltigt. Die Carabinieri der Funkeinheit von Ferrara fand sie um 23 Uhr unter Tränen und unter Schock am Straßenrand.

Die Gewalt wurde in der gynäkologischen Abteilung des Arcispedale Sant’Anna in Ferrara festgestellt. Omonghomion, der bereits vor einem Jahr wegen Drogenhandels verhaftet worden war, wurde dank eines DNA-Tests überführt. In der Stadt Este sind es jedoch neben der gewaltigen Nachrichtenmeldung die Worte des Bürgermeisters der Lega, die die Kontroverse auslösen:

„In Italien wird der internationale Schutz durch Artikel 10, Absatz 3 der Verfassung garantiert, nach diesem Artikel hat der Ausländer, dem die demokratischen Freiheiten in seinem Land verweigert werden, der vor dem Krieg flieht, der in Gefahr ist, weil er aus politischen, religiösen, rassischen, sozialen Gründen verfolgt wird, das Recht, aufgenommen zu werden, dies ist ein Flüchtling: der Bürgermeister von Ferrara zieht es vor, sie nicht als Menschen, sondern als Tumore, die ausgerottet werden müssen zu bezeichnen“, griff auf Facebook den Abgeordneten Bologneser Luca Rizzo Nervo an.

„Ich weiß nicht, ob dieser Effekt auch bei Ihnen diese Wirkung hat, aber dieser Ausdruck hat mir einen Schauer über den Rücken laufen lassen – so der Beitrag weiter – aber jeder Betrüger hat einen Trumpf im Ärmel versteckt, der Bürgermeister von Ferrara spielt die soziale Gefährlichkeit derer aus, deren Aufenthaltsgenehmigung dafür abgelehnt oder entzogen wurde“. Und er kommt zu dem Schluss: „Sein, wie auch der Populismus, ist der Hass, aber so unschlagbar er heutzutage auch erscheinen mag, selbst der Hass bricht im Angesicht der Wahrheit, des Wissens, der Demokratie zusammen“. Alan Fabbri’s Antwort wird auch den sozialen Netzwerken anvertraut: „Eine unerträgliche Gewalt in unserer Stadt durch einen nigerianischen Asylbewerber und die Demokratische Partei verteidigt diese Menschen und betrachtet mein Urteil als Schock?

„Die Menschen in Ferrara wissen sehr gut – behauptet er -, worauf ich mich beziehe, wenn ich von Krebs spreche: Gewalttätige illegale Einwanderer und Kriminelle, Serienbiwaks sind ein Krebsgeschwür für unsere Stadtviertel und für unsere Stadt. Und er lässt es an der örtlichen Polizei aus: „Sie waren nicht empört, als die Einwohner von Ferrara sahen, wie ihr Haus 70% seines Wertes verlor, oder als sie am Abend wegen der vielen Kämpfe mit Macheten im Haus Angst hatten, nach Hause zurückzukehren““. Die Bürger von Ferrara, versichert er, „haben auch dafür für mich gestimmt“. Quelle: ilgiornale.it