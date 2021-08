Feinstes Framing! Umfrage: „Mehrheit“ der Deutschen für Aufnahme von Afghanen – genau 630 Befragte

Eine Umfrage, die das Ziel hat, der Bevölkerung eine Aufnahmebereitschaft anzudichten und den Flüchtlingen ein „Willkommen“ zu signalisieren? In einer „Online“-Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov sprachen sich 63 Prozent der rund 1000 Befragten dafür aus, bedrohten Menschen aus Afghanistan Schutz in Deutschland zu gewähren – genau 630 Personen. Wie viele sind bedroht? Zehntausende, Hunderttausende oder Millionen?

Da kommen die Erinnerungen an das Jahr 2015 hoch, die gleiche Propaganda für eine Aufnahmebereitschaft, die Willkommenskultur wurde ausgerufen und die Teddybärwerfer standen Spalier an den Bahnhöhen. Das änderte sich schlagartig im Jahr 2016, die Willkommensbeseelten waren eindeutig in der Minderheit.

Man darf erheblich daran zweifeln, dass die Bereitschaft zur Aufnahme von Afghanen vorhanden ist, nicht nur wegen der Überfremdung, auch bezüglich der Kosten, des Wohraums, die nicht vorhandenen Qualifikationen (Arbeitsmarkt), der meist fehlende Integrationswille, die überproportionale Ablehnung der westlichen Werte und die vorprogrammierten Konflikte. Und dann die Kriminalitätsstatistik, wo Afghanen sehr präsent oder gar überpräsent gelistet werden.

Welt.de:

Fast zwei Drittel der Bundesbürger sind nach einer Online-Umfrage dafür, bedrohten Menschen aus Afghanistan Schutz in Deutschland zu gewähren. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov sprachen sich 63 Prozent der rund 1000 Befragten dafür aus, dass die Bundesregierung Verfolgten helfen sollte. Gefragt wurde hier zum Beispiel nach Frauen und politisch Verfolgten. 37 Prozent der Interviewten votierten dabei mit „Ja“, 26 Prozent mit „Eher ja“.

27 Prozent waren gegen die Aufnahme von Menschen aus Afghanistan. 14 Prozent antworteten auf diese Frage mit „Nein“, 13 Prozent mit „Eher Nein“. In Auftrag gegeben hat die Umfrage die Hilfsorganisation Seebrücke. Die Ergebnisse sind nach Angaben von YouGov repräsentativ für Bundesbürger ab 18 Jahren. Die Befragung lief am vergangenen Donnerstag und Freitag.

