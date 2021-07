Fehlt nur noch die Regenbogenfahne – Bundeswehr: Panzerkommandant heißt jetzt „Teamleitung (m/w/d) Panzertruppe“

Nach der Uschi schwingt seit 2019 die Annegret das Verteidigungs-Zepter und setzt ebenso Prioritäten in der Bundeswehr, die nicht unbedingt mit der Kernaufgabe und den Herausforderungen der Landesverteidigung zu tun haben, aber dafür im Trend liegen. Nun ist schon seit einiger Zeit bekannt, dass die „Bunte Wehr“ nicht gerade zu den schlagkräftigsten Armeen gehört und die Mängelliste inzwischen so lang ist, dass man schnell den Überblick verlieren kann, aber immerhin reicht es für politisch korrekte und genderrechte Wortverrenkungen, schließlich soll die Truppe mit dem linken Zeitgeist marschieren.

Nach den strategisch wichtigen Aufgaben, wie z.B. Handtaschen, Pumps, Unterwäsche, Kitas, Gleichstellungsbeauftragte, familienfreundliche Armee mit Arbeitszeitregelungen, Uniform für Schwangere, schwanger geeignete Panzer für spontane Entbindung und Änderungen der Kasernennamen, sind wohl nun die „furchteinflößenden“ Dienstgrade an der Reihe. Dass wird den potenziellen Feind sicher beeindrucken, der zieht sich wegen der von Lachkräften verursachten Bauschmerzen von der Frontlinie freiwillig zurück. Was kommt als nächstes? Wattebällchen in Regenbogenfarbe zur Abwehr?

RT Deutsch:

Die Bundeswehr will mit der Zeit gehen – mit dem Zeitgeist jedenfalls. Die Bundeswehr hat die Bezeichnung Panzerkommandant in ihren Stellenausschreibungen durch eine dem Zeitgeist entsprechende und gendergerechte Formulierung ersetzt. Eine entsprechende Anzeige ist jetzt mit „Teamleitung (m/w/d) Panzertruppe“ überschrieben. Im folgenden Text heißt es:

„Als Teamleitung der Panzertruppe geben Sie im Kampfpanzer ‚Leopard 2‘ den Ton an und leiten die Panzerbesatzung. Sie beherrschen außerdem ein komplexes Waffensystem, welches sich durch enorme Feuerkraft auszeichnet, mit der Sie verantwortungsbewusst umgehen. Soldatinnen und Soldaten werden des Weiteren von Ihnen als Kommandantin oder Kommandant am Panzer ausgebildet.“

Indirekte Kritik an dieser Ausdrucksweise kam vom Heeresinspekteur Alfons Mais. Auf Twitter schrieb der Generalleutnant am Donnerstag:

„Übersetzung ‚Teamleitung‘ in ‚Heeresdeutsch‘: Panzerkommandant/ Panzerkommandantin. In diesem Sinne: Panzer Hurra!“

