Fehlermeldung: Ihre Anfrage konnte nicht verarbeitet werden!

Roger Beckamp (AfD): Hoppla, hier ist bei Philipp da Cunha von der SPD wohl etwas durchgebrannt. Im Hotel des Mannes einer Fraktionskollegin, an dem sie ebenfalls beteiligt ist, veranstaltete die SPD einen Bürgerdialog. Auf die zehnmalige Frage nach den Kosten weicht er mit der immer gleichen Antwort aus, die SPD-Fraktion MV mache das seit 15 Jahren so. Wo Vetternwirtschaft noch nicht reicht, wären verschwiegene 15.000€ für ihn wohl ein „marktüblicher“ Preis für das, was die AfD auch mit 3.000€ hinbekommt. Schauen wir mal, ob die SPD-Fraktion MV das auch die nächsten 15 Jahre noch so machen wird.

