FDP zittert vor dem Untergang

Alarm-Stimmung in der FDP, die Partei stürzt in der Wählergunst immer weiter ab! In vier von fünf Umfragen landeten die Freien Demokraten in dieser Woche unter fünf Prozent. Zu wenig für den Wiedereinzug in den Bundestag.

In der Partei werden böse Erinnerungen wach: an den Absturz 2013. Damals hatte die FDP vier Jahre lang mit Kanzlerin Angela Merkel (69, CDU) regiert, flog am Wahltag mit 4,8 Prozent erstmals aus dem Bundestag.

Jetzt fürchten immer mehr Abgeordnete eine Wiederholung des Debakels bei der nächsten Bundestagswahl (spätestens September 2025).

