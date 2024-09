FDP im freien Fall: Lindner klebt an der Macht und reißt Partei und Land mit

Man kann es kaum fassen. Die FDP hat in Brandenburg weniger Stimmen bekommen als die Tierschutzpartei. Mit unter einem Prozent verliert sie sich in den Wahlgraphiken unter „Sonstige“. Und das, obwohl sie in Berlin in der Regierung sitzt. Genauer gesagt: gerade deswegen. So wurde denn auch spekuliert, dass Parteichef Christian Lindner nach dem beispiellosen Debakel die Notbremse zieht und die Koalition verlässt. Denn klar ist: Die potentiellen Wähler der Liberalen wollen keine rot-grüne Politik, deren Steigbügelhalter die Partei in Berlin ist.

