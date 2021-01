„F*ck Biden“ – Portland: Antifa attackiert Zentrale der Demokratischen Partei

Am Tag der mehr als fragwürdigen Amtseinführung von Beijing-Biden marschierte die Antifa durch die Straßen von Portland (Oregon) und trug ein Banner mit der Aufschrift: „Wir wollen Biden nicht – wir wollen Rache“. Die Aktivisten marschierten zur Zentrale der Demokratischen Partei von Portland, zertrümmerten Fensterscheiben und besprühten die Hauswand mit Botschaften, u.a. „F*ck Biden“.

On the ground in Portland, Ore. for @townhallcom. A group of Antifa marchers just attacked the city’s Democratic Party office. They broke windows and spray painted the building.

Some of them had a hard time breaking the windows. pic.twitter.com/v0PSM7rEvd

— Julio Rosas (@Julio_Rosas11) January 20, 2021