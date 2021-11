FC Basel: Nachwuchstrainer bricht bei U14-Spiel zusammen

Beim U14-Duell zwischen dem FCB und dem FCZ bricht plötzlich Panik aus. FCB-Teamcoach Ömer Türkes kollabiert an der Seitenlinie und muss wiederbelebt werden.

FCZ-Nachwuchstrainer Ercüment Sahin: „Er ist plötzlich umgekippt, ich habe es nicht gesehen. Sie sind um ihn herumgestanden, haben ihm Ohrfeigen gegeben, damit er wieder wach wird. Aber da ging nichts, also bin ich hinüber, um zu schauen, was los ist. Er war violett im Gesicht, hat nicht mehr geatmet. Er war kurz vor dem Tod. Wir haben ihm zweimal den Schock gegeben, dann hat er angefangen zu atmen. In der Zeit ist auch die Ambulanz gekommen, die hat etwa 20 Minuten gebraucht.“

FCB-Nachwuchsleiter Remo Gaugler gab am Abend Entwarnung:“Er wird im Universitätsspital Basel behandelt, sein Zustand ist stabil.“

Quelle: nau.ch (Artikel im Archiv)

Politikstube: Leidet der Nachwuchstrainer an einer Krankheit oder ist der Zusammenbruch eine Folge der Impfung, sollte er geimpft sein?

