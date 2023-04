FAZ, Welt und Bild verlieren massiv an Auflage

Das Fachportal Meedia.de hat die jüngsten Auflagenzahlen der überregionalen Zeitungen ausgewertet. Die Fachjournalisten haben sich dabei auf die harte Auflage konzentriert – also auf die Zahl, wie viele Exemplare Zeitungen tatsächlich verkaufen oder im Abonnement bereitstellen. Und selbst für die Experten sind die Zahlen letztlich nur bedingt vergleichbar. So war nach Meedia-Rechnung das Handelsblatt die einzige überregionale Tageszeitung, die von Anfang 2022 zu Anfang 2023 an Auflage zugelegt hat. Aber nur, weil Digital-Kunden das E-Paper nutzen können und somit als Abonnenten mitgezählt werden.

Alle anderen überregionalen Tageszeitungen verlieren an Auflage. Jahrelang kannte die Branche einen Auflagenverlust von zwei Prozent pro Jahr. Mittlerweile verlieren alle Überregionalen deutlich über fünf Prozent im Jahr.

