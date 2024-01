Fast zwei Drittel der Sachsen finden, Deutschland sei „gefährlich überfremdet“

Sachsens Bürger haben immer weniger Vertrauen in die Politik. Ihre Unzufriedenheit mit dem Funktionieren der Demokratie wächst. Das sind zwei Befunde aus dem „Sachsen-Monitor 2023“, der am Dienstag in Dresden vorgestellt wurde. In vielen Punkten hat sich die Stimmung im Vergleich zur letzten Befragung vor zwei Jahren verschlechtert.

82 Prozent der Sachsen haben wenig oder gar kein Vertrauen in die Ampel-Koalition. Das sind 26 Prozent mehr als beim vorherigen Sachsen-Monitor.

64 Prozent sind der Ansicht, die Bundesrepublik sei durch die vielen Ausländer „in einem gefährlichen Maß überfremdet“. Das sind 24 Prozentpunkte mehr als noch vor zwei Jahren. Die Asylpolitik und die „Überfremdung“ wird von 25 Prozent als wichtigstes Problem genannt (+21). Laut dimap deckt sich dieses Ergebnis mit Werten aus andern Bundesländern. Weiterlesen auf Welt.de

3.5 2 Bewertungen Artikel Bewertung