Familiennachzug: So wird Deutschland verschaukelt!

Asylbewerber aus Eritrea: „Ohne meine Frau kann ich nicht leben!“

AfD-Fraktion: „Und wie hältst Du Kontakt mit Deiner Frau?“

Asylbewerber aus Eritrea: „Ich habe keine Frau. Mein Bruder hat eine Frau, ist auch meine Frau.“

So liefen einige der Interviews ab, die wir anlässlich der gestrigen Asyldemo „Für mehr Familiennachzug“ in Berlin mit Demonstranten – vorwiegend aus Eritrea – geführt haben. Warum beispielsweise das Kind eines „Flüchtlings“ erst 3 Jahre alt ist, obwohl er schon vor 6 Jahren nach Deutschland kam, das erfahren Sie im nachfolgenden Video. Unbedingt einschalten & teilen! Dr. Alice Weidel, Fraktionsvorsitzende der AfD im Bundestag, sagte zum ungebremsten Familiennachzug bereits in der Vergangenheit: „Im Interesse einer rationalen Steuerung von Zuwanderung sollte der aufwendige und unnötige Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte gänzlich entfallen.“