Falschen Klebstoff verwendet: Netz spottet über Klima-Chaot

Die Klima-Kleber der “Letzten Generation” geben keine Ruhe. Nach ihren Aktionen in Berlin und München fand ihre jüngste Protestaktion in Mainz statt. Vier Personen klebten sich auf die Fahrbahn der Binger Straße und blockierten somit eine der am stärksten befahrenen Straßen der Stadt. Drei der vier Klima-Chaoten entfernte die Polizei.

Der letzte von ihnen hatte sich “derart festgeklebt, dass er nicht ohne Weiteres gelöst werden konnte. Hierzu musste der Asphalt von Mitarbeitern der Straßenverkehrsbehörde zunächst mittels Trennschleifer und Bohrhammer aufgetrennt und dann abgetragen werden”, erklärte die Polizei.

