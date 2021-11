Faktencheck zum Bild Artikel – Intensivpatient: „Ich dachte, das Virus kann mir nichts“

Wir alle kennen nur zu gut die mediale Berichterstattung und Panikmache der letzten Monaten. Die Panikmache wird seitdem (mal mehr, mal weniger) aufrecht gehalten. Auch die Bild ist diesmal wieder mit von der Partie und hält die Panik hoch. Die Titelstory am Sonntag ist „BILD-Besuch auf der Corona-Intensivstation – „Ich dachte, das Virus kann mir nichts“.

Es geht um Tobias Buß, der mit nur 40 Jahren so schwer an Corona erkrankt ist, dass die Ärzte ihn ins künstliche Koma gelegt haben. Vor einer Woche ist er wieder aufgewacht und ist schon wieder fit genug, um Reporter der Bild zu empfangen und für die Sonntagsausgabe für die Impfung zu werben. So sagt Buß: „Jeder sollte sich impfen lassen. Sofort.“

Es wird Zeit, den Artikel mal auf Herz und Nieren zu prüfen. Also – gehen wir es an. Der Faktencheck des Bild Artikels – exklusiv beim Corona Blog. Weiterlesen

Hier der Link zum Bild-Artikel (Artikel im Archiv)

5 2 Bewertungen Artikel Bewertung