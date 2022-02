Fake-Story aufgedeckt: Kindergarten in Ukraine von Donbass-Separatisten beschossen?

Alina lebt seit 4 Monaten in Donezk, fährt regelmäßig in die Wohngebiete an der Front und berichtet darüber in ihrem Telegram-Kanal: @neuesausrussland

Alina spricht auch darüber, dass die Ukraine seit acht Jahren auf Kindergärten und Schulen im Donbass schiesst. Ein Kinderdenkmal erinnert an die Opfer. Nomale Bürger werden von Sniper erschossen.

Welt.de berichtete dazu: Entlang der gesamten Kontaktlinie meldet Kiew Beschuss aus den selbsterklärten „Volksrepubliken“, die von Russland kontrolliert werden. Anvisiert wurden dabei nicht nur Stellungen des ukrainischen Militärs, sondern auch zivile Objekte wie Bahnhöfe. In Stanitza Luhanska geriet ein Kindergarten unter Artillerie- und Granatenbeschuss, drei Erwachsene wurden leicht verletzt. In Wrubowka wurde eine Schule beschossen, Verletzte gab es nicht.

