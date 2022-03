Faeser will Ukrainerinnen vor Menschenhändlern schützen

Bundesinnenministerin Nancy Faeser will Ukrainerinnen mit einer hohen Polizeipräsenz auf Bahnhöfen vor Menschenhändlern und Sexualstraftätern schützen. „Jeder, der es versucht, die Not der Geflüchteten auszunutzen, sollte wissen: Auf solche Taten reagieren wir mit aller Härte des Gesetzes“, sagte die SPD-Politikerin der „Bild am Sonntag“. Niemand dürfe das Leid der Flüchtlinge missbrauchen. „Solche Übergriffe sind zutiefst verachtenswert.“

Es gebe daher massive Polizeipräsenz an den Bahnhöfen, in Uniform und in Zivil, so Faeser. „Alle sind sensibilisiert, jede Gefährdung sofort zu melden und einzuschreiten.“ Die Bundespolizei warnt schon seit längerem vor unseriösen oder kriminellen Angeboten an geflüchtete Frauen aus der Ukraine, die am Berliner Hauptbahnhof eintreffen. Nach Ansicht der Polizei haben die Warnungen inzwischen Wirkung gezeigt. Der Eindruck sei, dass derartige Täter, die sich auffällig verhielten, kaum mehr zum Bahnhof kämen.

Quelle: t-online.de (Artikel im Archiv)

Politikstube: Dann warten die nicht auf oder vor den Bahnhöfen, sondern z.B. vor den Unterkünften oder reihen sich in die Warteschlangen bei der Geldausgabe/den Antragsstellen ein.

Vielleicht wäre es sinnvoll gewesen, ukrainische Frauen vor ihrer Ankunft zu informieren, dass seit 2015 ein Kontrollverlust in der bunten Republik besteht, scharenweise vorwiegend junge Männer in das Land strömten und sich darunter auch Kriminelle befinden, die u.a. als Zuhälter oder Menschenhändler agieren. Obendrein reisen Menschenhändler über die offenen Binnengenzen unkontrolliert ein und aus.

Wo war die Härte des Gesetzes in den letzten sieben Jahren?

