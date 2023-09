Faeser will Schnell-Wahlrecht für Asyl-Einwanderer

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will das kommunale Wahlrecht an jeden geben, der sich mindestens sechs Monate in Deutschland aufhält. Das fordern die hessischen Sozialdemokraten, deren Spitzenkandidatin Faeser ist, in ihrem Wahlprogramm. Die SPD liegt in Umfragen für das Bundesland derzeit bei 18 Prozent – praktisch gleichauf mit AfD und Grünen.

Die massive Ausweitung des Ausländer-Wahlrechts würde auch Asylbewerber betreffen, die zwar kein Deutsch sprechen, sich aber mindestens ein halbes Jahr in Deutschland aufhalten. Dies könnte bundesweit in einer Legislaturperiode mehrere Millionen neue Wähler bedeuten. Weiterlesen auf Junge Freiheit.de

