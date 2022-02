Faeser und der Linksextremismus

Innenministerin Nancy Faeser ist bekannt für ihren konsequenten Standpunkt im “Kampf gegen Rechts”. Nach ihrem Amtsantritt äußerte sie: „Ein besonderes Anliegen wird mir sein, den Rechtsextremismus zu bekämpfen.“ Er sei derzeit die größte Bedrohung für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung.

Das Thema scheint sie so sehr zu beschäftigen, dass sie am 3. Juli 2021, also nur etwa ein halbes Jahr vor ihrem Amtsantritt, einen Artikel zu einer mutmaßlichen NSU 2.0 im Magazin ‚antifa’ veröffentlichte. Darauf stieß die Zeitung Junge Freiheit am 2. Februar.

Die ‘antifa’ ist die Verbandszeitschrift der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten für antifaschistische Politik und Kultur (VVN-BdA).

Im aktuellen Jahresbericht des bayerischen Verfassungsschutzes taucht dieser VVN-BdA als „die bundesweit größte linksextremistisch beeinflusste Organisation im Bereich des Antifaschismus“ auf. Die VVN-BdA vertrete einen Antifaschismus, der letztlich sogar die parlamentarische Demokratie als faschistisch betrachte und deshalb bekämpfe. Die Organisation würde “mit offen linksextremistischen Kräften“ zusammenzuarbeiten.

