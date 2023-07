Faeser schweigt weiter zu Eritrea-Krawallen in Gießen

26 Verletzte Polizisten und mehr als 100 Festnahmen, das ist die Bilanz der Ausschreitungen auf dem so genannten Eritreer-Festival am Wochenende im hessischen Gießen. Doch von der zuständigen Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), die zudem als SPD-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Hessen (8. Oktober) antritt, kein einziges Wort zu den Hintergründen und Ursachen der Krawalle.

Thorsten Frei (CDU), erster parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag zu NIUS. „Mit keinem Wort benennt Nancy Faeser die Ursachen der Krawalle. Diese Realitätsverweigerung ist nicht akzeptabel. Es darf nicht sein, dass Konflikte aus anderen Regionen in Deutschland ausgetragen werden. Der Rechtsstaat muss hier klare Kante zeigen. Es zeigt sich einmal mehr: Wir brauchen ein Ende der Naivität in der Migrationspolitik.“ Weiterlesen auf nius.de

