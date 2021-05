Fähren in Hochbetrieb: „Ocean Viking“ und „Sea-Watch 4“ schippern 544 Migranten nach Europa

Nach Rückkehr der „Sea-Watch 4“ in die Such- und Abholzone vor der libyschen Küste, begannen umgehend die Aufsammeln-Aktionen, in vier Etappen wurden 308 Transportwillige aufgespürt, die dann aus den Schlauchbooten in die Migrantenfähre für die Reise nach Europa umgestiegen sind. Der Migrantendampfer wartet nun auf einen „sicheren Hafen“. Unter den Gästen an Bord der „Sea-Watch 4“ sollen sich zahlreiche Minderjährige, 11 Frauen und ein Baby befinden. Zu den Nationalitäten liegen keine Informationen vor.

Die „Ocean Viking“ hatte bereits am Dienstag die Check-in-Zone“ vorzeitig verlassen und wartete seitdem auf einen „sicheren Hafen“. Dann kam die erlösende Nachricht über die Zuweisung des Hafens Augusta auf Sizilien, wo heute früh die Migrantenfähre ankam, um die 236 Versorgungssuchenden abzuladen und der Allgemeinheit aufzuladen. Auch die „Ocean Viking“ soll zahlreiche Minderjährige an Bord haben. Zu den Nationalitäten liegen ebenfalls keine Informationen vor, das nachfolgende Video könnte zumindest Anhaltspunkte geben, woher die Einreisewilligen stammen:

4.3 8 Bewertungen Artikel Bewertung