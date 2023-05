Fachkräfte: Ministerin Schulze setzt auf Zuwanderung aus Entwicklungsländern

Als Maßnahme gegen den Fachkräftemangel in Deutschland will Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) verstärkt auf Zuwanderung setzen. „Bei der Suche nach Fachkräften sollten wir die Entwicklungsländer stärker in den Blick nehmen“, sagte Schulze den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Viele dieser Länder stünden vor der Herausforderung, genügend Jobs für ihre junge, wachsende Bevölkerung zu schaffen.

In Ländern wie Indien oder Ghana sei die Arbeitslosigkeit allerdings so hoch, dass sie in der Fachkräfte-Migration einen Nutzen für sich und ihre Bevölkerung sähen, sagte die SPD-Politikerin.

