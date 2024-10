Fachkräfte-Lüge auch im Krankenhaus – oder: Wenn Dein Arzt kein Deutsch spricht

Wegen des angeblich ach so drängenden Fachkräftemangels setzt die Ampelregierung jetzt verstärkt auf Ärzte aus dem Ausland. Und da wird anscheinend alles genommen, was in der Lage ist, einen weißen Kittel fehlerfrei zuzuknöpfen. Nun schlägt ein leitender Arzt Alarm. Mangelnde Sprachkenntnisse und fragliche Qualifikationen sind im besten Deutschland ever mittlerweile in Krankenhäusern an der Tagesordnung.

Der 58-jährige Bernd Ahrens- so heißt der leitender Arzt, der in einem Krankenhaus in Nordrhein-Westfalen tätig ist, natürlich nicht – berichtet in einem Interview in der Welt hinter der Bezahlschranke, was viele Deutsche mutmaßlich bereits festgestellt haben: Immer weniger Ärzte in den Krankenhäusern verstehen die Patienten, da sie schlecht oder gar kein Deutsch sprechen. Weiterlesen auf Der Status.at

