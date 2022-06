EZB versucht verzweifelt den Euro zu retten

Dominik Kettner: Die EZB beruft überraschend eine Sondersitzung ein. Was war passiert? Wie geht es mit dem Euro weiter? Das klären wir in diesem Video. Es sieht so aus, als ob die EZB mit aller Kraft versuchen würde, den Euro zu retten. Ob dieses Unterfangen gelingen wird, ist unklar, denn wir haben gesehen, wohin die Rettungsversuche der Zentralbanken in den letzten Jahren geführt haben.

