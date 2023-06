Expertenrat sieht bei jedem zweiten Deutschen Muslimfeindlichkeit

Ein von der Bundesregierung eingesetzter Expertenrat sieht Rassismus gegenüber Muslimen und pauschale Islamfeindlichkeit in der deutschen Gesellschaft weit verbreitet. In seinem am Donnerstag veröffentlichten Abschlussbericht bezeichnet der Unabhängige Expertenkreis Muslimfeindlichkeit (UEM) die muslimische Bevölkerung als „eine der am meisten unter Druck stehenden Minderheiten“. Das Gremium fordert Politik, Polizei, Justiz, aber auch Medien und Kultur auf, hier aktiv gegenzusteuern.

In dem Abschlussbericht heißt es, aus vielen Studien werde deutlich, „dass Muslimfeindlichkeit kein gesellschaftliches Randphänomen darstellt, sondern in weiten Teilen der deutschen Bevölkerung verbreitet ist.“ Etwa jeder Zweite in Deutschland stimme muslimfeindlichen Aussagen zu. Dies biete „einen gefährlichen Nährboden und ein Einfallstor für antidemokratische Gruppierungen“.

Muslime würden dabei einerseits vielfach als „fremde“ Zuwanderer wahrgenommen und andererseits als Angehörige einer „angeblich ‚rückständigen Religion‘“, heißt es. Weiterlesen auf Welt.de

