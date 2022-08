Experten: WEF steckt hinter globalem „Krieg gegen die Bauern“

Die Angriffe auf Landwirte, unter anderem in den Niederlanden, den Vereinigten Staaten, Sri Lanka und anderen Ländern, können mit der Agenda 2030 der Vereinten Nationen, insbesondere den Zielen für nachhaltige Entwicklung, und dem Weltwirtschaftsforum in Verbindung gebracht werden. Mehrere Experten haben der Zeitung The Epoch Times berichtet.

Die von den Vereinten Nationen geförderte Politik im Bereich der Landwirtschaft und der Nahrungsmittelproduktion wird – wenn sie unkontrolliert bleibt – zu wirtschaftlicher Verwüstung, Verknappung, Hungersnöten und einer drastischen Beschneidung der Freiheiten führen.

Von der Zeitung befragte Experten sagen, dass einige der reichsten und mächtigsten Wirtschaftsmagnaten der Welt mit Kommunisten in China und anderswo zusammenarbeiten, um zu versuchen, die Kontrolle über unsere Lebensmittel zu zentralisieren und unabhängige Landwirte zu vernichten.

Das WEF ist ein „strategischer Partner“ der UNO bei der Umsetzung der Agenda 2030.

Nach Ansicht von Experten ist das Ziel dieser Politik nicht die „Rettung der Natur“ oder die „Bekämpfung des Klimawandels“. Die Regierung will die vollständige Kontrolle über Lebensmittel, Landwirtschaft und Menschen erlangen.

Politikstube: Schwab sagte in seiner Begrüßungsrede auf dem WEF-Treffen im Mai 2022 in Davos: „Die Zukunft geschieht nicht einfach so, die Zukunft wird von uns gestaltet.“

