Experten: RF-Strahlung kann zu Hirnschäden und Alzheimer-Krankheit führen

Childrenshealthdefense.org: Die Forschung zu 5G-Hochfrequenzstrahlung (HF) zeigt, dass sie das Gehirn schädigen und möglicherweise zu Demenz und Alzheimer führen kann, so neun unabhängige Experten auf dem Gebiet der HF-Strahlung, die einen neuen, von Experten begutachteten Artikel veröffentlicht haben.

In einem von Fachleuten überprüften Artikel, der letzte Woche in den Annals of Clinical and Medical Case Reports veröffentlicht wurde, forderten die Experten die Behörden auf, den Stimmen der RF-Wissenschaftler Gehör zu schenken, indem sie einen „strengeren Regulierungsrahmen“ für RF-Strahlung schaffen und die Einführung von 5G-Technologien – einschließlich intelligenter Zähler und 5G-Masten – stoppen, bis ein Team von „qualifizierten, von der Industrie unabhängigen Wissenschaftlern“ die Risiken der Technologie überprüft hat.

„Die Situation ist absurd“, sagte Mona Nilsson, Geschäftsführerin der schwedischen Strahlenschutzstiftung und Hauptautorin des Artikels.

