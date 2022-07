Experten gehen von Einbürgerung vieler syrischer „Flüchtlinge“ aus

Vor dem Terror des »Islamischen Staates« und des Assad-Regimes suchten in den vergangenen Jahren viele Menschen aus Syrien Schutz in Deutschland. Ein großer Teil der Geflüchteten wird nach Schätzungen von Experten in den kommenden Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten.

»Wir beobachten bei der Gruppe der Geflüchteten aus Syrien eine weit überdurchschnittliche Motivation zur Einbürgerung«, sagte Jan Schneider, der Leiter des wissenschaftlichen Stabs des Sachverständigenrats für Integration und Migration (SVR). Schneider stellte eine Prognose zur Einbürgerung von Flüchtlingen vor. Der zu erwartende Andrang könne möglicherweise sogar zu Engpässen in der Verwaltung führen.

Für den Zeitraum 2022 bis 2024 ist dem Gremium zufolge bei sehr vorsichtiger Schätzung damit zu rechnen, dass 39.000 aus Syrien geflüchtete Personen eingebürgert werden. »Bliebe die derzeitige Dynamik erhalten, könnten es im gleichen Zeitraum sogar 157.000 werden – vorausgesetzt, die Behörden können eine solch hohe Anzahl von Anträgen ohne massive Verzögerungen überhaupt bearbeiten«, sagte Schneider.

Quelle: Spiegel Online (Artikel im Archiv)

Sind darunter auch Syrer, die bei der damaligen Einreise ihre wahre Identität belegen konnten oder mit der Selbstauskunft und den verlorenen/gefälschten Pässen, die nun die deutsche Staatsbürgerschaft geschenkt bekommen?

Schäuble sagte bereits im September 2018: „Nicht allzu stark die Hoffnung schüren, dass wir die Großzahl dieser Menschen zurückführen können“ (..) „Eher sollten wir alle Kraft dafür aufbringen, sie in unsere Gesellschaft zu integrieren.“

