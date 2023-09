Experte zu Kompostierung von Leichen: „komplett irrer Vorgang“

In Schleswig-Holstein soll das Bestattungsgesetz geändert werden. Jetzt kritisiert Tade Spranger, Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Bonn, im Spiegel das schleswig-holsteinische Justizministerium scharf. Die geplante Zulassung einer Kompostierung von Leichen sei „ein komplett irrer Vorgang“, so Spranger.

Professor Spranger, zu dessen Arbeitsgebiet das Friedhofs- und Bestattungsrecht gehört, ist einer der Experten, die das Ministerium um Stellungnahme zum Gesetzentwurf gebeten hat. Laut ihm bestehen „zahlreiche naturwissenschaftliche und medizinische Bedenken, auch in Bezug auf die biologische Sicherheit des Verwesungsprozesses“. Weiterlesen auf nius.de

