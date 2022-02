Exklusive Umfrage von INSA für reitschuster.de: Baerbock und Lauterbach unbeliebteste Politiker Deutschlands

Glaubt man den Umfragen der großen Medien, die überall abgedruckt werden, sind Bundeskanzler Olaf Scholz und Gesundheitsminister Karl Lauterbach die beliebtesten Politiker in Deutschland. Erfahrene Meinungsforscher wissen, dass hinter solch einer Technik „Framing“ steckt: Bei der Frage nach den beliebtesten Politikern nennen immer sehr viele Menschen diejenigen, von denen sie besonders oft hören.

Wie schon bei Merkel wollte Boris Reitschuster nun bei Lauterbach & Co. gegenhalten und hat eine repräsentative Umfrage bei einem renommierten Meinungsforschungsinstitut in Auftrag gegeben. INSA hat exklusiv für die Seite Reitschuster.de 1.001 Erwachsene in Deutschland gefragt: „Welchen Politiker bzw. welche Politikerin mögen Sie am wenigsten?“ Das Ergebnis hat Boris Reitschuster selbst überrascht.

