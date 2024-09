Ex-Porsche-Chef rechnet mit Ampel-Politik ab: „Gesteuert von Laien, die nichts gelernt haben“

Wendelin Wiedeking, ehemaliger Porsche-Chef, meldet sich angesichts der aktuellen Entwicklungen in der deutschen Politik und Wirtschaft mit scharfer Kritik zu Wort. „Die Menschen in diesem Land sind verunsichert, sie haben Zukunftsängste“, warnt Wiedeking in der Bild am Sonntag. Er betont, dass die gegenwärtige Politik „getrieben durch grüne Ideologie“ sei und „mit Realitätsnähe nichts mehr zu tun“ habe. Weiterlesen auf nius.de

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung