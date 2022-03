Ex-General bei Plasberg: „Wir Europäer sind doch Habenichtse“

Bei der Sendung (7.3.2022) „hart aber fair“ war endlich mal ein Experte unter den Gästen, der Tacheles gesprochen hat – Erich Vad, Ex-General der Bundeswehr:

„Wir müssen ab einen bestimmten Zeitpunkt auch wieder mit Putin reden. Aber wenn wir ihn als hysterisch, als irrational, als durchgeknallt und als krank bezeichnen, ist das nicht mehr möglich“, so der General a.D. Dann erläuterte Vad was Deutschlands und Europas wahres Problem in diesem Konflikt ist.“

„Wir reden als Europäer, als hätten wir da überhaupt Mitspracherechte. Die Entscheidungen fallen doch in Washington, in Moskau und in Peking. Und unsere Telefondiplomatie, unsere Besuche, unsere Ermahnungen das ist doch reine Symbolik. Und der Putin reagiert doch darauf gar nicht. Er reagiert auf Militärmacht und das ist das, was die Amerikaner haben. Das ist ein Faktor für ihn und für China natürlich auch. Wir Europäer sind doch Habenichtse. Wir haben keine funktionierende Armee, die Deutschen am allerwenigsten. Wir haben dem gar nichts entgegenzusetzen, als bloße folgenlose Rhetorik. Aber die schaukelt sich gegenseitig hoch.“

Man schaue sich die Reaktion vom Grünen-Vorsitzenden Omid Nouripour an, erinnert irgendwie an einen Wackeldackel.

4.7 3 Bewertungen Artikel Bewertung