Ex-Geheimdienstchef: Massenmigration verwandelt Frankreich in ein Dritte-Welt-Land

Die anhaltend hohe Zuwanderung nach Frankreich wird das Land fundamental verändern. Vor allem Bürger der ehemaligen französischen Kolonien in Afrika drängen in die “Grande Nation”. Dies sorgt zunehmend für Kritik – auch vom früheren Geheimdienstchef und Botschafter Pierre Brochand, der vor verheerenden Konsequenzen warnt.

Brochand erklärte im französischen Radio, dass die massive Zuwanderung von gering qualifizierten Menschen aus gescheiterten Staaten das Land in den Abgrund gezogen habe:

“Vor fünfzig Jahren hatten wir die besten öffentlichen Dienste der Welt. Wir waren stolz darauf und die ganze Welt hat uns darum beneidet. Heute werden sie von allen verunglimpft, und wir beschweren uns über sie. Was ist also in der Zwischenzeit passiert?“

Weiterlesen auf Report24.news

5 5 Bewertungen Artikel Bewertung