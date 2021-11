Ex-Botschafter: Weißrussland bildet Migranten für Angriffe auf Grenze aus

Der ehemalige weißrussische Botschafter in Frankreich und Polen, Pavel Latushka, hat Machthaber Alexander Lukaschenko vorgeworfen, Afghanen und Iraker für Angriffe auf die polnische Grenze zu trainieren. „Die Migrationskrise wird von Lukaschenko genutzt, um Personen mit militärischer Erfahrung in die EU zu schleusen. Sie haben in Weißrußland trainiert, um terroristische Taten auszuführen“, sagte er der Nachrichtenplattform „EU Observer“. Mehr auf Junge Freiheit

Politikstube: Wenn man sich die Aussagen des BILD-Chef-Reporters zur Krise an der Grenze Weißrussland-Polen und die Provokationen seitens Weißrussland anhört, dann könnte es tatsächlich brenzlig werden.

